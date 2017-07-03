Количество машин в Калужской области выросло до 430 тысяч

Количество автомобилей, зарегистрированных в Калужской области, выросло до 430 тысяч. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал в интервью начальник УГИБДД по Калужской области Алексей ХОЛОПОВ.
Два года назад в нашем регионе было около 350 тысяч машин.
- В Калужском регионе сейчас примерно 430 тысяч автомобилей, - отметил Холопов. - Мы ведем статистику аварийности по годам с 1964 года. Так, в 1964 году произошло 331 ДТП, в которых погибли 84 человека. 2016 год был сравним с 1974 годом, когда погиб 201 человек. При этом стоит отметить, что если, к примеру, в 1992 году в регионе было зарегистрировано в Калуге 89 тысяч единиц автотранспорта, то сейчас – 170 тысяч. Рост за 25 лет - почти в 2 раза. Цифры по погибшим резко не меняются, хотя машин стало больше. Считаю здесь это можно обосновать тем, что автомобили стали современнее, появились подушки безопасности, люди стали активнее пользоваться ремнями безопасности.
|
Правый берег встал в большой пробке 03.07.2017 09:15
Слалом на окружной: ограждение ветром разбросало по дороге 01.07.2017 18:16
Проблема разворота: троллейбусы не могут проехать на Правом берегу 29.06.2017 11:29
На двух улицах Калуги запретят остановку 28.06.2017 12:17
Улицу Дзержинского навсегда перекроют уже в июле 28.06.2017 11:34
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: