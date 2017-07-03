Количество машин в Калужской области выросло до 430 тысяч

Количество автомобилей, зарегистрированных в Калужской области, выросло до 430 тысяч. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал в интервью начальник УГИБДД по Калужской области Алексей ХОЛОПОВ.

Два года назад в нашем регионе было около 350 тысяч машин.

- В Калужском регионе сейчас примерно 430 тысяч автомобилей, - отметил Холопов. - Мы ведем статистику аварийности по годам с 1964 года. Так, в 1964 году произошло 331 ДТП, в которых погибли 84 человека. 2016 год был сравним с 1974 годом, когда погиб 201 человек. При этом стоит отметить, что если, к примеру, в 1992 году в регионе было зарегистрировано в Калуге 89 тысяч единиц автотранспорта, то сейчас – 170 тысяч. Рост за 25 лет - почти в 2 раза. Цифры по погибшим резко не меняются, хотя машин стало больше. Считаю здесь это можно обосновать тем, что автомобили стали современнее, появились подушки безопасности, люди стали активнее пользоваться ремнями безопасности.