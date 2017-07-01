Слалом на окружной: ограждение ветром разбросало по дороге

Вечером в пятницу, 30 июня, во время сильного ливня на окружной дороге в районе деревни Петрово разделительное ограждение из пластика разбросало ветром по проезжей части. Видео в группе «Калужского перекрестка» в социальной сети «ВКонтакте» разместила Елена Лучко.
- Почему пластиковые блоки не наполнены водой или песком? – задается вопросом она. - Машины просто в хаотичном порядке были вынуждены объезжать эти блоки, по встречке и неукрепленной мокрой обочине, особенно трудно было по направлению из Москвы - там машины просто не могли проехать между ними.
|
Проблема разворота: троллейбусы не могут проехать на Правом берегу 29.06.2017 11:29
На двух улицах Калуги запретят остановку 28.06.2017 12:17
Улицу Дзержинского навсегда перекроют уже в июле 28.06.2017 11:34
На Старом Торге «Мицубиси» не поделил дорогу с троллейбусом 28.06.2017 09:16
К дому на Фомушина проложат новую дорогу 26.06.2017 16:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: