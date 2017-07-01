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Слалом на окружной: ограждение ветром разбросало по дороге

01.07.2017 18:16 3 941 Дмитрий Ивьев

Вечером в пятницу, 30 июня, во время сильного ливня на окружной дороге в районе деревни Петрово разделительное ограждение из пластика разбросало ветром по проезжей части. Видео в группе «Калужского перекрестка» в социальной сети «ВКонтакте» разместила Елена Лучко.

- Почему пластиковые блоки не наполнены водой или песком? – задается вопросом она. - Машины просто в хаотичном порядке были вынуждены объезжать эти блоки, по встречке и неукрепленной мокрой обочине, особенно трудно было по направлению из Москвы - там машины просто не могли проехать между ними.


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Тэги: авто видео

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