Слалом на окружной: ограждение ветром разбросало по дороге

Вечером в пятницу, 30 июня, во время сильного ливня на окружной дороге в районе деревни Петрово разделительное ограждение из пластика разбросало ветром по проезжей части. Видео в группе «Калужского перекрестка» в социальной сети «ВКонтакте» разместила Елена Лучко.

- Почему пластиковые блоки не наполнены водой или песком? – задается вопросом она. - Машины просто в хаотичном порядке были вынуждены объезжать эти блоки, по встречке и неукрепленной мокрой обочине, особенно трудно было по направлению из Москвы - там машины просто не могли проехать между ними.