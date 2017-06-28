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Маршрутки №75 поедут по новой схеме

28.06.2017 13:12 3 1758 Дмитрий Ивьев
Маршрутки №75 поедут по новой схеме

С 1 июля в Калуге несколько изменится схема движения маршрутных автобусов №75.

При движении со стороны Бушмановки на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва они будут поворачивать не налево, как сейчас, а направо – к парку Циолковского. И только развернувшись там, автобусы поедут по Королёва в сторону Баумана и Комарова.

Такое решение принято, чтобы разгрузить перекрёсток улиц Гагарина и Королева, рассказали в городской управе. В прошлом году там, напомним, запретили левый поворот на Королева, однако это правило не касается маршрутных автобусов.

Фото: пресс-служба горуправы.


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Тэги: транспорт

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