Изменилась схема маршрута №92

28.06.2017 12:19 870 Дмитрий Ивьев

Со среды, 28 июня, в Калуге по изменённой схеме ездят автобусы 92 маршрута, рассказали нам в городской управе. Движение в тестовом режиме осуществляется по следующим улицам: ул. Светлая,

ул. Московская,

ул. Билибина,

ул. Телевизионная,

ул. Труда,

ул. Рылеева,

ул. Кирова,

пл. Мира,

ул. Кирова,

пл. Победы,

ул. Маршала Жукова,

ул. Грабцевское шоссе (новый рынок),

ул. Карла Либкнехта,

ул. Ленина,

ул. Московская,

ул. Светлая.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей