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Изменилась схема маршрута №92

28.06.2017 12:19 0 870 Дмитрий Ивьев
Изменилась схема маршрута №92

Со среды, 28 июня, в Калуге по изменённой схеме ездят автобусы 92 маршрута, рассказали нам в городской управе.

Движение в тестовом режиме осуществляется по следующим улицам:

  • ул. Светлая,
  • ул. Московская,
  • ул. Билибина,
  • ул. Телевизионная,
  • ул. Труда,
  • ул. Рылеева,
  • ул. Кирова,
  • пл. Мира,
  • ул. Кирова,
  • пл. Победы,
  • ул. Маршала Жукова,
  • ул. Грабцевское шоссе (новый рынок),
  • ул. Карла Либкнехта,
  • ул. Ленина,
  • ул. Московская,
  • ул. Светлая.


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Тэги: транспорт

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