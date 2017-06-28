Изменилась схема маршрута №92

Со среды, 28 июня, в Калуге по изменённой схеме ездят автобусы 92 маршрута, рассказали нам в городской управе.
Движение в тестовом режиме осуществляется по следующим улицам:
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Маршрутки №75 поедут по новой схеме 28.06.2017 13:12
Меняется расписание поездов между Калугой и Москвой 19.06.2017 14:58
Платные парковки увеличили пропускную способность улиц на 10-15% 13.06.2017 10:51
Опубликовано точное расписание троллейбусов в вечернее время 12.06.2017 22:16
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