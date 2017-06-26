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К дому на Фомушина проложат новую дорогу

26.06.2017 16:11 9 1538 Дмитрий Ивьев
К дому на Фомушина проложат новую дорогу

В ближайшую неделю в Калуге проложат временную дорогу к дому №13 по улице Фомушина. Он оказался отрезанным после начала реконструкции Шопинской дороги.

Новый участок соединит двор дома и улицу Воротынскую, сообщил в понедельник, 26 июня, депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ.

Фото: «Правобережье Калуги».


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Тэги: авто

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