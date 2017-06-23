Улицу Сельскую перекроют на неделю

С 24 июня по 2 июля в дневное время в Калуге будет закрыто движение по улице Сельской на участке от улицы Литвиновской до улицы Ольговка. Как рассказали нам в городской управе, это связано с проведением ремонтных работ.

- Объезд будет осуществляться по улицам Прончищева, Ольговка и Литвиновской, - подчеркнули в администрации.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.