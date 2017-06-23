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Улицу Карпова перекроют на 5 дней

23.06.2017 16:46 1 238 Дмитрий Ивьев
Улицу Карпова перекроют на 5 дней

С 26 по 30 июня в Калуге будет полностью закрыто движение по улице Карпова на участке от улицы Ленина до улицы Воскресенской.

Как рассказали нам в городской управе, это связано с проведением ремонтных работ. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Тэги: авто

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