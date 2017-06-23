С улиц Калуги вывезут 9 брошенных машин

23.06.2017 15:18 1030 Дмитрий Ивьев

В следующую среду, 28 июня, с 9:00 до 13:00 комиссия при городской управе осмотрит на улицах Калуги 9 брошенных авто. Будет решаться вопрос об их эвакуации. Список адресов и машин опубликован 23 июня. Адрес Марка авто Госномер пер. Воинский, д. 6 (за домом) неустановленной марки темно-синего цвета В620РР40 ул. Ленина, д. 59 ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета М995СН40 ул. Телевизионная, д. 14 ВАЗ зеленого цвета Н051КУ40 ул. Чехова, д. 11 «Сааб» темно-зеленого цвета К900КВ40 ул. Бутырская, д. 13 ГАЗ черного цвета отсутствует ул. Бутырская, д. 13 неустановленной марки синего цвета отсутствует ул. Мельничная, д. 47 неустановленной марки красного цвета отсутствует ул. Чижевского, д. 14 «БМВ» черного цвета М633УУ40 ул. Никитина, д. 72 ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета Е184ОЕ40





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