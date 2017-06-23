С улиц Калуги вывезут 9 брошенных машин

В следующую среду, 28 июня, с 9:00 до 13:00 комиссия при городской управе осмотрит на улицах Калуги 9 брошенных авто. Будет решаться вопрос об их эвакуации.
Список адресов и машин опубликован 23 июня.
|Адрес
|Марка авто
|Госномер
|
пер. Воинский, д. 6 (за домом)
|
неустановленной марки темно-синего цвета
|В620РР40
|ул. Ленина, д. 59
|
ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета
|М995СН40
|ул. Телевизионная, д. 14
|
ВАЗ зеленого цвета
|Н051КУ40
|ул. Чехова, д. 11
|
«Сааб» темно-зеленого цвета
|К900КВ40
|ул. Бутырская, д. 13
|
ГАЗ черного цвета
|отсутствует
|ул. Бутырская, д. 13
|неустановленной марки синего цвета
|отсутствует
|ул. Мельничная, д. 47
|неустановленной марки красного цвета
|отсутствует
|ул. Чижевского, д. 14
|
«БМВ» черного цвета
|М633УУ40
|ул. Никитина, д. 72
|
ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета
|Е184ОЕ40
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