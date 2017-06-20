Набережную Яченки перекроют 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Калуге с 9:30 до 18:00 будет закрыт проезд по набережной Яченского водохранилища.

Перекрытие связано с показом спецтехники, который в это время пройдёт там, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.