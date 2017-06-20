Глас народа
Вторник, 20 июня
63.96 / 66.36
$ 57.20 / 59.42
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Набережную Яченки перекроют 22 июня

20.06.2017 16:41 4 477 Дмитрий Ивьев
Набережную Яченки перекроют 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Калуге с 9:30 до 18:00 будет закрыт проезд по набережной Яченского водохранилища.

Перекрытие связано с показом спецтехники, который в это время пройдёт там, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Вечер без машины: Калугу перекроют во время праздника выпускников 20.06.2017 11:30

Дорожники рассказали, где в Калуге установят «лежачих полицейских» 19.06.2017 16:27

ГИБДД объявила о массовых проверках пешеходов 19.06.2017 16:02

Улицу Чичерина перекроют в Калуге 19.06.2017 10:18

В Калуге на день перекроют улицу Ленина 16.06.2017 10:31

20.06.2017 16:35 169 1
19.06.2017 10:55 2665 23
18.06.2017 18:15 1070 5
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 июня, 10:30
Фестиваль "Дикая мята"
Тульская область
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец

Для детей

ср 21 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 24 июня, 10:30
Мастер-классы для детей
Дом мастеров

Концерты

чт 22 июня, 19:00
Концерт "Я влюблен в тебя, Россия"
Гостиные ряды
пт 23 июня, 19:00
Концерт "Кармина бурана"
Гостиные ряды
пт 23 июня, 19:00
Концерт ансамбаля "Калужский сувенир"
Филармония
сб 24 июня, 19:29
Концерт группы "Артек Электроника"
Небо, антикафе

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Мумия
Тачки 3
Новости компаний

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46