Набережную Яченки перекроют 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Калуге с 9:30 до 18:00 будет закрыт проезд по набережной Яченского водохранилища.
Перекрытие связано с показом спецтехники, который в это время пройдёт там, рассказали нам в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
|
Вечер без машины: Калугу перекроют во время праздника выпускников 20.06.2017 11:30
Дорожники рассказали, где в Калуге установят «лежачих полицейских» 19.06.2017 16:27
ГИБДД объявила о массовых проверках пешеходов 19.06.2017 16:02
Улицу Чичерина перекроют в Калуге 19.06.2017 10:18
В Калуге на день перекроют улицу Ленина 16.06.2017 10:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: