Дорожники рассказали, где в Калуге установят «лежачих полицейских»

До конца года в Калуге собираются установить искусственные неровности на четырёх участках.
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- Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - подчеркнули в понедельник, 19 июня, в МБУ «СМЭУ».
Фото: МБУ «СМЭУ».
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