Дорожники рассказали, где в Калуге установят «лежачих полицейских»

19.06.2017 16:27 1223 Дмитрий Ивьев

До конца года в Калуге собираются установить искусственные неровности на четырёх участках. ул. Кибальчича в районе школы № 46;

ул. Кубяка в районе детского сада № 110;

перекресток ул. Герцена – ул. Огарева;

п. Куровское. - Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - подчеркнули в понедельник, 19 июня, в МБУ «СМЭУ». Фото: МБУ «СМЭУ».





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