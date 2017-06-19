ГИБДД объявила о массовых проверках пешеходов

Во вторник и среду, 20-21 июня, на федеральных трассах в Калужской области ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Будь заметней».
- Согласно ПДД, пешеходы, передвигающиеся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на загородных дорогах обязаны носить световозвращатели, - напоминают в дорожной полиции. - Они помогают водителю увидеть пешехода в ночное время гораздо быстрее. Размещать световозвращатели следует на верхней одежде, шапках, обуви, рюкзаках, сумках, колясках, велосипедах, самокатах. Особое внимание следует обратить родителям на одежду своего ребенка. Чем больше на ней световозвращателей, тем он заметнее для водителя в темноте.
За отсутствие световозвращающих элементов на одежде предусмотрен штраф в 500 рублей.
|
Дорожники рассказали, где в Калуге установят «лежачих полицейских» 19.06.2017 16:27
Улицу Чичерина перекроют в Калуге 19.06.2017 10:18
В Калуге на день перекроют улицу Ленина 16.06.2017 10:31
Дорогу в Калуге перекроют во время велопробега 14.06.2017 09:03
Платные парковки увеличили пропускную способность улиц на 10-15% 13.06.2017 10:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: