ГИБДД объявила о массовых проверках пешеходов

Во вторник и среду, 20-21 июня, на федеральных трассах в Калужской области ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Будь заметней».

- Согласно ПДД, пешеходы, передвигающиеся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на загородных дорогах обязаны носить световозвращатели, - напоминают в дорожной полиции. - Они помогают водителю увидеть пешехода в ночное время гораздо быстрее. Размещать световозвращатели следует на верхней одежде, шапках, обуви, рюкзаках, сумках, колясках, велосипедах, самокатах. Особое внимание следует обратить родителям на одежду своего ребенка. Чем больше на ней световозвращателей, тем он заметнее для водителя в темноте.

За отсутствие световозвращающих элементов на одежде предусмотрен штраф в 500 рублей.