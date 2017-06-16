В Калуге на день перекроют улицу Ленина

В субботу, 17 июня, с 9:00 до 17:00 будет полностью перекрыто движение на улице Ленина – на участке от улицы Кирова до улицы Суворова. Это связано с проведением аварийный работ специалистами водоканала, рассказали нам в городской управе Калуги.
- Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта, что движение троллейбусов по маршрутам № 1, 5, 12 будет остановлено, движение автобусов будет осуществляться в объезд закрываемого участка, - подчеркнули в администрации.
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