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Дорогу в Калуге перекроют во время велопробега

14.06.2017 09:03 10 1289 Дмитрий Ивьев
Дорогу в Калуге перекроют во время велопробега

В ближайшую субботу, 17 июня, в Калуге с 10:00 до 17:00 будет закрыто движение по дороге в районе подземного хранилища газа.

Это связано с велопробегом, который проведут сотрудники газовой компании, рассказали нам в городской управе.


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Тэги: авто дороги

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