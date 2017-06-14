Дорогу в Калуге перекроют во время велопробега

В ближайшую субботу, 17 июня, в Калуге с 10:00 до 17:00 будет закрыто движение по дороге в районе подземного хранилища газа.
Это связано с велопробегом, который проведут сотрудники газовой компании, рассказали нам в городской управе.
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