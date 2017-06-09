Улицу Советскую перекроют в Калуге

09.06.2017 17:08 496 Дмитрий Ивьев

С 10 по 16 июня в Калуге частично будет перекрыта улица Советская в районе железнодорожного переезда. Об этом нам рассказали в городской управе. Перекрытие связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.





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