Улицу Советскую перекроют в Калуге

С 10 по 16 июня в Калуге частично будет перекрыта улица Советская в районе железнодорожного переезда. Об этом нам рассказали в городской управе.
Перекрытие связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
|
ГИБДД объявила о массовых проверках 09.06.2017 09:39
Терепецкое кольцо перекроют в Калуге 08.06.2017 17:12
На улице Труда запретили остановку 07.06.2017 16:53
Театральную площадь перекроют 12 июня 07.06.2017 12:02
У троих пациентов нарколога забрали права 06.06.2017 10:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: