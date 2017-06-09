ГИБДД объявила о массовых проверках

В пятницу и субботу, 9-10 июня, на трассах А130 и М3 «Украина» в Калужской области ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как рассказали нам в дорожной полиции, инспекторы будут дежурить в местах, где чаще всего попадаются пьяные автомобилисты.

- За пять месяцев этого года на федеральных дорогах Калужской области по вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 7 ДТП, - подчёркивают в региональном УГИБДД. - 2 человека погибли и 24 получили травмы.