Терепецкое кольцо перекроют в Калуге

08.06.2017 17:12 821 Дмитрий Ивьев

В 8 утра пятницы, 9 июня, в Калуге полностью перекроют движение по улице Терепецкое кольцо в районе дома №291. Об этом предупреждает городская управа. Перекрытие связано с проведением аварийных работ специалистами водоканала. Ожидается, что движение восстановят 10 июня.





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