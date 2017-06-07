На улице Труда запретили остановку

На участке улицы Труда от дома №4 к.2 до перекрёстка с улицей Телевизионной в Калуге запретили остановку. В среду, 7 июня, об этом сообщило МБУ «СМЭУ».

- Это сделано в целях предупреждения заторовых ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, а также для увеличения пропускной способности улицы Труда, - пояснили дорожники. - Решение о запрете остановки было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения на основании рекомендаций отдела ГИБДД по Калуге.