На улице Труда запретили остановку

На участке улицы Труда от дома №4 к.2 до перекрёстка с улицей Телевизионной в Калуге запретили остановку. В среду, 7 июня, об этом сообщило МБУ «СМЭУ».
- Это сделано в целях предупреждения заторовых ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, а также для увеличения пропускной способности улицы Труда, - пояснили дорожники. - Решение о запрете остановки было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения на основании рекомендаций отдела ГИБДД по Калуге.
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