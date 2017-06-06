У троих пациентов нарколога забрали права

В Тарусском районе прокуратура потребовала лишить водительских удостоверений троих мужчин. Причиной этому стало то, что автомобилисты состоят на учёте у врача-нарколога.
- Наличие психических расстройств, расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, алкогольной, наркотической зависимости является медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, - сообщили во вторник, 6 июня, в ведомстве.
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