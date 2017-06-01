Калужских водителей предупредили о массовых проверках

В пятницу, 2 июня, на территории Калуги ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

- С начала года в областном центре выявлено более 400 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения, - подчёркивают в дорожной полиции.

Всех автомобилистов просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 547-888, 547-535 или 02.