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Калужан остановят для разговора у железнодорожных переездов

30.05.2017 16:05 0 475 Дмитрий Ивьев
Калужан остановят для разговора у железнодорожных переездов

2 июня 2017 года объявлено в Европе Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В Калужской области в этот день побеседуют с водителями непосредственно на  железнодорожных переездах, в автотранспортных предприятиях и автошколах, рассказали нам 30 мая в пресс-службе правительства.

Беседы непосредственно на  переездах будут проведены в 9:00 на участке 358 км железнодорожной станции Сухиничи, 286 км  железнодорожной станции Думиничи, 329 км станции Судимир, 268 км перегона Сухиничи Главные - Живодовка, 312 км перегона Палики – Судимир.


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Тэги: авто

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