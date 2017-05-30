Калужан остановят для разговора у железнодорожных переездов

2 июня 2017 года объявлено в Европе Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В Калужской области в этот день побеседуют с водителями непосредственно на железнодорожных переездах, в автотранспортных предприятиях и автошколах, рассказали нам 30 мая в пресс-службе правительства.

Беседы непосредственно на переездах будут проведены в 9:00 на участке 358 км железнодорожной станции Сухиничи, 286 км железнодорожной станции Думиничи, 329 км станции Судимир, 268 км перегона Сухиничи Главные - Живодовка, 312 км перегона Палики – Судимир.