Участок трассы А130 закроют для грузовиков

С 13 июня в Калужской области введут ограничения для проезда на 12-километровом участке трассы А130 «Москва – Малоярославец - Рославль». Это связано с капитальным ремонтом водопропускной трубы на 106 километре дороги.
- Предельно допустимые параметры по ширине - 3 м, ограничение по общей массе - 3,5 т, - рассказали нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Для грузового транспорта предусмотрен маршрут объезда.
Работы по ремонту продолжаться до 30 октября.
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