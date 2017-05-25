В Калуге устроят скрытую слежку за водителями

В пятницу, 26 мая, в Калуге сотрудники ГИБДД будут вести скрытое патрулирование улиц.

- Автомобили, которые будут использоваться для скрытого патрулирования, будут лишены светографической индикации и оборудованы видеорегистраторами, а за рулем будут находиться инспекторы ГИБДД в штатском, - рассказали нам в отделе ГИБДД по Калуге.

Цель мероприятия - выявить грубые нарушения правил дорожного движения.

- При выявлении в автомобильном потоке водителей, нарушающих правила дорожного движения, совершающих опасные маневры и создающих реальную угрозу для других участников дорожного движения, полицейские по рации передадут информацию ближайшим постам и экипажам ДПС, которые примут меры для остановки нарушителей и привлекут их к административной ответственности, - добавляют в дорожной полиции.