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Дзержинку и Достоевского частично закроют. Ждёт ли Калугу транспортный коллапс?

23.05.2017 16:08 17 936 Оксана КОЛОСОВА

На заседании областного архитектурного совета во вторник, 23 мая, городские власти подтвердили намерение частично закрыть для движения транспорта улицы Дзержинского и Достоевского. Как мы рассказывали, участки этих улиц, ограниченные улицами Рылеева и Марата, планируют вывести из состава улично-дорожной сети и включить их в территорию нового парка на месте городского рынка.

- Этот вопрос выносился на комиссию безопасности дорожного движения. Действительно мы закрываем две улицы – Дзержинского и Достоевского, - сообщила на совещании начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН. – Так как мы делаем парковую зону, которая начнётся от улицы Кирова и закончится Набережной, посчитали это целесообразным, потому что речь идёт о безопасности граждан. Дзержинского и Достоевского будут в пешеходной зоне. Вопрос по поводу проездов будет решаться. Если вы посмотрите на проект планировки, который сейчас разрабатывается, то ниже мы открываем улицу – там, где сейчас находится муниципальный рынок. Мы ещё будем обсуждать досконально этот вопрос.

Юлия Ковтун (по центру).

- Если улицы закрываются, то необходимо пересмотреть трафик и парковки на существующих проезжих частях. Весь транспорт уйдёт на Кирова и Каменный мост. По возможности нужно тогда для расширения трафика по улице Кирова и по Каменному мосту убирать парковки, которые мешают движению, - считает архитектор Александр ФОКИН. – Нужно очень внимательно просчитать трафик, потому что, вполне возможно, придётся вернуться к двустороннему движению по Рылеева и Плеханова. Иначе это будет транспортный коллапс.

Александр Фокин (по центру).

Беспокоит этот вопрос и руководителя областного Управления ГИБДД Алексея ХОЛОПОВА.

- Я считаю, надо сделать моделирование и посмотреть, каким будет движение транспортного потока после перекрытия, - считает он.

Впрочем, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ убеждён, что ничего страшного в городе после закрытия участков улиц Дзержинского и Достоевского не произойдёт.

- Закрыли улицу Театральную для сквозного проезда – никто даже и не вспомнил, что там когда-то ездили. Посмотрите, сколько сейчас в Москве сделано пешеходных улиц. И чем больше их делается, тем меньше пробок, как это ни странно. В Москве практически весь центр стал пешеходным. Никакой катастрофы не произошло.

Фото автора. 


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Тэги: авто алексей холопов юлия ковтун анатолий артамонов александр фокин

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