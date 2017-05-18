Калужан предупредили о проверках на трассах

В пятницу и субботу, 19-20 мая, в Калужской области на трассах А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М3 «Украина» ГИБДД проведёт акцию «Нетрезвый водитель».
- За 4 месяца текущего года на федеральных дорогах региона зарегистрировано 102 ДТП, в которых погибли 18 человек и 157 получили травмы различной степени тяжести, - отмечают в дорожной полиции. - Из общего числа ДТП - 7 произошло с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 2 человека погибли, 24 - получили ранения. Наиболее аварийно-опасными днями недели стали четверг и суббота, а наибольшая тяжесть последствий приходится на пятницу.
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