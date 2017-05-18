Вдоль дороги на Шопино вырубают деревья

На Правом берегу в Калуге продолжаются работы по реконструкции дороги на Шопино. Как мы уже рассказывали, городские власти попросили подрядчика ускориться. Дорогу на участке от улицы Генерала Попова до западной границы «Кошелева» собираются сдать до конца ноября.

Пока строители продолжают вырубать деревья, чтобы освободить место для расширения проезжей части. Фото прислал наш читатель Александр Зайцев.