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Вдоль дороги на Шопино вырубают деревья

18.05.2017 15:55 12 1218 Дмитрий Ивьев
Вдоль дороги на Шопино вырубают деревья

На Правом берегу в Калуге продолжаются работы по реконструкции дороги на Шопино. Как мы уже рассказывали, городские власти попросили подрядчика ускориться. Дорогу на участке от улицы Генерала Попова до западной границы «Кошелева» собираются сдать до конца ноября.

Пока строители продолжают вырубать деревья, чтобы освободить место для расширения проезжей части. Фото прислал наш читатель Александр Зайцев.


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Тэги: дороги авто

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