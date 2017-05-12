Все в завязку: ГИБДД на выходных будет ловить пьяных за рулём

В пятницу, 12 мая, калужское ГИБДД распространила предупреждение о том, что 13 и 14 мая в Калуге будет проводиться профилактическая операция «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, в противном случае автомобилист рискует лишиться прав сроком от полутора до двух лет, а также заработать штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уже уголовным преступлением.

- За 4 месяца выявлено и привлечено к ответственности 400 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, - приводит статистику отдел ГИБДД УМВД России по Калуге.

Также дорожные полицейские призывают калужан и гостей города не оставаться равнодушными и в случае, если они предполагают, что водитель управляет машиной в нетрезвом виде, звонить в дежурную часть по телефонам: