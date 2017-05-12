Главная > Новости > Авто и транспорт

Все в завязку: ГИБДД на выходных будет ловить пьяных за рулём

12.05.2017 09:13 2 298 Елена Французова
Все в завязку: ГИБДД на выходных будет ловить пьяных за рулём

В пятницу, 12 мая, калужское ГИБДД распространила предупреждение о том, что 13 и 14 мая в Калуге  будет проводиться профилактическая операция «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает  водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, в противном случае автомобилист  рискует лишиться прав сроком от полутора до двух лет, а также заработать штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уже уголовным преступлением.

- За 4 месяца выявлено и привлечено к ответственности 400 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, - приводит статистику отдел ГИБДД УМВД России по Калуге.

Также дорожные полицейские призывают калужан и гостей города не оставаться равнодушными и в случае, если они предполагают, что водитель управляет машиной в нетрезвом виде, звонить в дежурную часть по телефонам:

  • 547-888
  • 547-535.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто транспорт

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Схемы ограничения движения на 9 Мая: улицы начнут перекрывать с 9 утра 05.05.2017 15:58

В Калуге выбрали «Королеву за рулём» 05.05.2017 09:28

Улицы Дзержинского и Достоевского планируют частично закрыть для транспорта 03.05.2017 12:00

На улице Тарутинской меняют светофоры 02.05.2017 10:32

Губернатор пристраивает «Волгу» и снегоход 28.04.2017 14:51


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 20 мая, 19:00
Проект "Рисуй и общайся"
Станция Творчества
пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 13 мая, 11:30
Мастер-класс по лепке из солёного теста
Большая рыба
вс 14 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 12 мая, 19:00
Концерт Рината Каримова
Гостиные ряды
сб 13 мая, 18:00
Концерт группы SilverHeads
Арт-студия Flat
вс 14 мая, 11:30
Региональный Российский Фестиваль танца "Сияние звёзд"
Филармония
вс 14 мая, 17:04
Концерт дуэта "Гитариссимо"
Небо, антикафе

Кино

Стражи Галактики. Часть 2
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Меч короля Артура
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Блоги компаний

Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ

Вчера 13:54
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21