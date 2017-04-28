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Ямочный ремонт начинается на улице Октябрьской

28.04.2017 10:19 13 517 Дмитрий Ивьев
Ямочный ремонт начинается на улице Октябрьской

В пятницу, 28 апреля, в Калуге собираются начать ямочный ремонт улицы Октябрьской на участке от Суворова до Академика Королёва.

Как рассказали нам в городской управе, сначала работы будут вестись по нечётной стороне.

Калужан просят не парковать на этом участке свои машины в дневное время.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: дороги авто

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