Ямочный ремонт начинается на улице Октябрьской

В пятницу, 28 апреля, в Калуге собираются начать ямочный ремонт улицы Октябрьской на участке от Суворова до Академика Королёва.
Как рассказали нам в городской управе, сначала работы будут вестись по нечётной стороне.
Калужан просят не парковать на этом участке свои машины в дневное время.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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