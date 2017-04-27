Театральную площадь перекроют 4 мая

В следующий четверг, 4 мая, в Калуге будет закрыта для движения автомобилей Театральная площадь.
С 9:00 до 14:00 там нельзя будет проехать из-за торжественного культурно-массового мероприятия УФСИН по Калужской области, рассказали нам в городской управе.
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