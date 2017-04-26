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22 пешехода-нарушителя попались в Калуге

26.04.2017 09:30 0 102
22 пешехода-нарушителя попались в Калуге

В Калуге подвели итоги акции ГИБДД «Внимание! Пешеход!».

Как рассказали нам в среду, 26 апреля, в городском отделе дорожной полиции, всего за время проведения мероприятия выявлено 38 нарушителей.

- К административной ответственности привлечено 16 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, и 22 пешехода, которые переходили дорогу в неустановленном месте, - подчеркнули в ГИБДД.


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Тэги: авто гибдд

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