22 пешехода-нарушителя попались в Калуге

В Калуге подвели итоги акции ГИБДД «Внимание! Пешеход!».
Как рассказали нам в среду, 26 апреля, в городском отделе дорожной полиции, всего за время проведения мероприятия выявлено 38 нарушителей.
- К административной ответственности привлечено 16 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, и 22 пешехода, которые переходили дорогу в неустановленном месте, - подчеркнули в ГИБДД.
|
Калужанин пожаловался в Роспотребнадзор на безналичные паркоматы 21.04.2017 15:51
Калужане посчитали самые «болезненные» улицы города 21.04.2017 14:37
Депутаты предъявили претензии дорожникам 21.04.2017 09:31
Парковку на площади Старый Торг предложили сделать платной 20.04.2017 17:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: