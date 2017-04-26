22 пешехода-нарушителя попались в Калуге

26.04.2017 09:30 102

В Калуге подвели итоги акции ГИБДД «Внимание! Пешеход!».

Как рассказали нам в среду, 26 апреля, в городском отделе дорожной полиции, всего за время проведения мероприятия выявлено 38 нарушителей.

- К административной ответственности привлечено 16 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, и 22 пешехода, которые переходили дорогу в неустановленном месте, - подчеркнули в ГИБДД.