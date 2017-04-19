ГИБДД предупредила о проверках на федеральных трассах

В пятницу и субботу, 21-22 апреля, на федеральных трассах А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» и М3 «Украина» в Калужской области ГИБДД проведёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
С начала года на этих дорогах в нашем регионе 2 человека погибли, 19 получили травмы.
- На основании проведенного анализа были определены места выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - пояснили в дорожной полиции. - Данные участки приближены к выездам из районных центров.
Если вы заметили пьяного на дороге, обращайтесь в ГИБДД по телефонам 8(4842) 57-12-04 или 50-16-02.
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