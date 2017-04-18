ГИБДД проведёт в Калуге массовые проверки

В субботу, 22 апреля, дорожная полиция проведёт в Калуге профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом нам сообщили в городском отделе ГИБДД.

Где именно будут дежурить инспекторы, пока не сообщается.

- Просим не оставаться равнодушными и звонить в дежурную часть, если вы видите, что кто-либо находится за рулём в нетрезвом виде, - говорят в ГИБДД. - Обращаться можно по телефонам 547-888, 547-535 или 102.