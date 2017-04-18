Ещё шесть улиц просят очистить от машин

18.04.2017 15:29 610 Дмитрий Ивьев

В среду, 19 апреля, в Калуге пройдёт уборка шести улиц. Водителей просят на время не оставлять машины у края проезжей части, чтобы не мешать специальной технике. В ночь на 19 апреля: ул. Советская (от развязки до Турынино-2),

ул. В.Андриановой (от ул. К.Либкнехта). Днём 19 апреля: ул. Константиновых,

ул. Болотникова,

ул. Суворова (от ул. Герцена до ул. Горького - нечётная сторона),

ул. Николо-Козинская (от ул. Кирова до ул. Никитина).





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей