Ещё шесть улиц просят очистить от машин

В среду, 19 апреля, в Калуге пройдёт уборка шести улиц. Водителей просят на время не оставлять машины у края проезжей части, чтобы не мешать специальной технике.
В ночь на 19 апреля:
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Днём 19 апреля:
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