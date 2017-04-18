Платный участок Киевской трассы расширят на 20 километров

С 20 марта в Калужской области взимают плату за проезд по трассе М3 «Украина» на участке со 124 по 173 километры. В ближайшее время этот участок собираются расширить.

До конца 2017 года платным станет проезд Киевской трассе от 174 до 194 километров – от поворота на Калугу до посёлка Садовый Бабынинского района. Об этом в понедельник, 17 апреля, в интервью радио «Страна» рассказал заместитель председателя правления государственной компании «Автодор» Александр НОСОВ.

Платный участок расширят на 20 километров в сторону Брянска.

Где будет располагаться новый пункт оплаты и когда именно он заработает, пока не сообщается. Также пока не назвали и бесплатные альтернативные варианты проезда.