Платный участок Киевской трассы расширят на 20 километров

С 20 марта в Калужской области взимают плату за проезд по трассе М3 «Украина» на участке со 124 по 173 километры. В ближайшее время этот участок собираются расширить.
До конца 2017 года платным станет проезд Киевской трассе от 174 до 194 километров – от поворота на Калугу до посёлка Садовый Бабынинского района. Об этом в понедельник, 17 апреля, в интервью радио «Страна» рассказал заместитель председателя правления государственной компании «Автодор» Александр НОСОВ.
Платный участок расширят на 20 километров в сторону Брянска.
Где будет располагаться новый пункт оплаты и когда именно он заработает, пока не сообщается. Также пока не назвали и бесплатные альтернативные варианты проезда.
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