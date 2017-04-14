Калужанин девятый раз попался с тонировкой и сел на 5 суток

На прошлой неделе мы рассказывали про калужанина, которого арестовали на 5 суток за то, что он не хотел удалять тонировку с «KIA Ceed». А 11 апреля похожий случай произошёл с владельцем «Лады Самара».

Инспекторы ГИБДД остановили его на улице Тульской.

- С помощью специального технического средства измерения был произведен замер светопропускания передних боковых стекол, которое составило 3,3 %, и лобового стекла – 4,2 %, - рассказали нам в дорожной полиции. - Допустимая норма светопропускания составляет не менее 70 %.

В присутствии понятых инспекторы ДПС потребовали удалить тонировку, но водитель сел за руль и поехал. После этого мужчину задержали за неисполнение требования сотрудника полиции.

- В судебном заседании водитель вину в этом не признал и пояснил, что на месте сложно удалить тонировку, а также что он опаздывал на работу, - отмечают в ГИБДД. – Мужчина заявил, что умысла на совершение данного правонарушения у него не было. Однако судья счел, что данный водитель должных выводов для себя не сделал, так как ранее он уже привлекался к административной ответственности за «тонировку» 8 раз.

Нарушителя арестовали на 5 суток.