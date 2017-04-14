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На Грабцевском шоссе ликвидируют «зебру»

14.04.2017 16:22 1 555 Дмитрий Ивьев

На улице Грабцевское шоссе в Калуге в районе дома №42 в ближайшее время уберут пешеходный переход, ведущий к железнодорожной станции. Об этом в пятницу, 14 апреля, стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

- Данный пешеходный переход находится в непосредственной близости от железнодорожной станции возле улицы Платова, в ночное время он не освещен, водителям на нем в темное время суток сложно увидеть людей, идущих от станции, - приводит слова руководителя общественной организации «Дорожный патруль  - Калуга» Дмитрия ПАВЛЮЧЕНКО городская управа. - В начале года здесь был зафиксирован случай наезда на человека. Мы предлагаем закрыть необорудованный переход, признав его опасным, оборудовав надлежащим образом имеющийся переход со светофорным объектом, находящийся в 100 метрах, на перекрестке улиц Платова и Грабцевское шоссе.

Переход возле дома №42 уберут. Пешеходам придётся доходить до перекрёстка с улицей Платова.

Члены комиссии поддержали это предложение.

По словам первого заместителя городского головы – начальника управления городского хозяйства Алексея ДМИТРИЕВА, данный объект будет включен в план работы на 2017 год. Из бюджета на оборудование на перекрёстке Грабцевского шоссе и Платова направят 250 тысяч рублей.


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Тэги: авто дмитрий павлюченко алексей дмитриев

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