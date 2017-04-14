Мотоциклистам разрешат ездить по Каменному мосту

В Калуге мотоциклистам в ближайшее время разрешат ездить по Каменному мосту. Размещённые там запрещающие знаки демонтируют, сообщили в пятницу, 14 апреля, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Озвучивавший данное предложение руководитель общественной организации «Дорожный патруль - Калуга» Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО рассказал, что запрет движения мотоциклов был вынесен еще в советские времена, когда на дорогах города присутствовали шумные, с низким коэффициентом отдачи двигатели.

- В настоящее время современная техника отвечает требованиям экологии, а также не превышает уровень шума, разрешенного в городе, - приводит его слова городская управа. - К тому же и культура вождения водителей мотоциклов стала намного выше. Так что нынешний запрет является дискриминационной мерой по отношению к добросовестным водителям мотоциклов.

Члены комиссии согласились с данными доводами.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.