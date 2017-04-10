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Изменяется расписание коммерческого автобуса №69

10.04.2017 15:10 1 604 Дмитрий Ивьев
Изменяется расписание коммерческого автобуса №69

Городская управа Калуги в понедельник, 10 апреля, сообщила про изменения расписания движения общественного транспорта по коммерческому маршруту № 69 «Рынок — дачи — кл. Литвиново».

По выходным, 15-16 и 22-23 апреля, маршрутки будут отправляться по следующему расписанию:

Отправление от рынка: Отправление от кл. Литвиново:
7:00 07:45
8:00 08:45
8:30 09:15
9:30 10:15
10:00 10:45
11:00 11:45
11:30 12:15
12:30 13:15
14:00 14:45
15:15 16:00
16:00 16:45


С 29 апреля по 24 сентября коммерческие автобусы №69 будут работать ежедневно.

Отправление от рынка Отправление от кл. Литвиново:
7:00 07:45
8:00 08:45
8:30 09:15
9:30 10:15
10:00 10:45
11:00 11:45
11:30 12:15
12:30 13:15
14:00 14:45
15:15 16:00
16:00 16:45
16:45 (до дач) 17:30 (до дач)
17:30 (до дач) 18:00 (до дач)
18:15 (до дач) 19:00 (до дач)
19:00 (до дач) 20:00 (до дач)

Расписание льготных автобусов при этом не поменяется.


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Тэги: транспорт

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