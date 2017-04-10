Изменяется расписание коммерческого автобуса №69

10.04.2017 15:10 604 Дмитрий Ивьев

Городская управа Калуги в понедельник, 10 апреля, сообщила про изменения расписания движения общественного транспорта по коммерческому маршруту № 69 «Рынок — дачи — кл. Литвиново». По выходным, 15-16 и 22-23 апреля, маршрутки будут отправляться по следующему расписанию: Отправление от рынка: Отправление от кл. Литвиново: 7:00 07:45 8:00 08:45 8:30 09:15 9:30 10:15 10:00 10:45 11:00 11:45 11:30 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:15 16:00 16:00 16:45

С 29 апреля по 24 сентября коммерческие автобусы №69 будут работать ежедневно. Отправление от рынка Отправление от кл. Литвиново: 7:00 07:45 8:00 08:45 8:30 09:15 9:30 10:15 10:00 10:45 11:00 11:45 11:30 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:15 16:00 16:00 16:45 16:45 (до дач) 17:30 (до дач) 17:30 (до дач) 18:00 (до дач) 18:15 (до дач) 19:00 (до дач) 19:00 (до дач) 20:00 (до дач) Расписание льготных автобусов при этом не поменяется.





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