Изменяется расписание коммерческого автобуса №69

Городская управа Калуги в понедельник, 10 апреля, сообщила про изменения расписания движения общественного транспорта по коммерческому маршруту № 69 «Рынок — дачи — кл. Литвиново».
По выходным, 15-16 и 22-23 апреля, маршрутки будут отправляться по следующему расписанию:
|Отправление от рынка:
|Отправление от кл. Литвиново:
|7:00
|07:45
|8:00
|08:45
|8:30
|09:15
|9:30
|10:15
|10:00
|10:45
|11:00
|11:45
|11:30
|12:15
|12:30
|13:15
|14:00
|14:45
|15:15
|16:00
|16:00
|16:45
С 29 апреля по 24 сентября коммерческие автобусы №69 будут работать ежедневно.
|Отправление от рынка
|Отправление от кл. Литвиново:
|7:00
|07:45
|8:00
|08:45
|8:30
|09:15
|9:30
|10:15
|10:00
|10:45
|11:00
|11:45
|11:30
|12:15
|12:30
|13:15
|14:00
|14:45
|15:15
|16:00
|16:00
|16:45
|16:45 (до дач)
|17:30 (до дач)
|17:30 (до дач)
|18:00 (до дач)
|18:15 (до дач)
|19:00 (до дач)
|19:00 (до дач)
|20:00 (до дач)
Расписание льготных автобусов при этом не поменяется.
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