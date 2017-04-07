Ради киносъёмок в Калуге перекроют три улицы

Из-за проведения на территории Калуги киносъёмок на трёх улицах будет ограничено движение транспорта, сообщили нам в городской управе.
|
|
Улицу Кутузова перекопают в Калуге 07.04.2017 16:35
Количество аварий на платном участке снизилось вдвое 07.04.2017 11:25
Калужанина посадили на 5 суток за тонированный автомобиль 07.04.2017 09:39
ГИБДД объявила о рейдах на Киевской трассе 06.04.2017 16:28
Улицу Воробьёвскую опять перекроют 06.04.2017 10:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: