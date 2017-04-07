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Ради киносъёмок в Калуге перекроют три улицы

07.04.2017 16:50 9 2205 Дмитрий Ивьев
Ради киносъёмок в Калуге перекроют три улицы

Из-за проведения на территории Калуги киносъёмок на трёх улицах будет ограничено движение транспорта, сообщили нам в городской управе.

  • 8 апреля с 00:00 до 05:00 - на ул. Ленина от пересечения с ул. Кутузова до пересечения с ул. Карповой (с 22.00 – ограничение парковки вдоль улицы).
  • 9 апреля с 15:00 до 20:00 на ул. Карла Маркса при проезде к Дому творчества (с 04:00 вводится ограничение парковки вдоль улицы).
  • 14 апреля с 7:00 до 22:00 на ул. Марата от пересечения с ул. Кропоткина до ул. Баженова (с 04:00 вводится ограничение парковки вдоль улицы).


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