Ради киносъёмок в Калуге перекроют три улицы

8 апреля с 00:00 до 05:00 - на ул. Ленина от пересечения с ул. Кутузова до пересечения с ул. Карповой (с 22.00 – ограничение парковки вдоль улицы).

9 апреля с 15:00 до 20:00 на ул. Карла Маркса при проезде к Дому творчества (с 04:00 вводится ограничение парковки вдоль улицы).

14 апреля с 7:00 до 22:00 на ул. Марата от пересечения с ул. Кропоткина до ул. Баженова (с 04:00 вводится ограничение парковки вдоль улицы).