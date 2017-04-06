ГИБДД объявила о рейдах на Киевской трассе

В пятницу и субботу, 7-8 апреля, а также в среду, 12 апреля, в Калужской области на трассе М3 «Украина» инспекторы ГИБДД проведут профилактическую акцию «Перекрёсток».

- Она направлена на формирование у водителей устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения при проезде перекрёстков, - рассказали нам в дорожной полиции.

С начала года из-за нарушений правил проезда перекрёстков в нашем регионе уже произошло 14 аварий. Большая часть из них – на Киевской трассе.