В Калуге попросили убрать машины ещё с 9 улиц

В четверг, 30 марта, в Калуге продолжится уборка города. Коммунальщики будут вывозить песок и мусор с проезжей части 9 улиц.
Из-за этого калужан просят на время не оставлять свои автомобили у края проезжей части.
В ночь на 30 марта:
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Днём 30 марта:
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