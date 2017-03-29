В Калуге попросили убрать машины ещё с 9 улиц

29.03.2017 15:40 649 Дмитрий Ивьев

В четверг, 30 марта, в Калуге продолжится уборка города. Коммунальщики будут вывозить песок и мусор с проезжей части 9 улиц. Из-за этого калужан просят на время не оставлять свои автомобили у края проезжей части. В ночь на 30 марта: ул. Октябрьская,

ул. Циолковского. Днём 30 марта: ул. Мичурина,

ул. Знаменская,

ул. Краснопивцева,

ул. Азаровская (от Московской до разворотного кольца),

ул. Московская (от ул. Ленина до пл. Московской),

ул. Воскресенская,

пер. Старичков.





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