Чиновник: «Калужские дороги пережили зиму нормально»

Комиссия горуправы проверила качество 27 объектов дорожного хозяйства – дорог и тротуаров, отремонтированных в прошлом году. И пришла к выводу, что дорожное полотно в норме. Выявлены лишь небольшие дефекты на трёх участках: произошло проседание люка и растрескивание тротуара.

- Калужские дороги пережили зиму нормально, работы выполнены качественно, - прокомментировал нам результаты проверок в среду, 29 марта, руководитель МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Владимир ФОМИН. - Есть лишь небольшие замечания. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств их устранит, как только это позволит температура.

Чиновники обещают, что контроль за дорогами будет продолжен.

Напомним, что в 2016 году на ремонт дорог и тротуаров было предусмотрено 461,7 миллиона рублей. В итоге были отремонтированы 48 объектов, в том числе 17 улиц: среди них Рылеева, Воронина, Плеханова - от ул. Пушкина до ул. Космонавта Комарова, Кирова - от ул. Марата до сквера Мира, площадь Московская, площадь Телевизионная и другие.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.