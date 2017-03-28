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Калужан просят не парковать машины на 9 улицах

28.03.2017 15:54 0 875 Дмитрий Ивьев

В среду, 29 марта, Калугу продолжат убирать от песка и мусора. Городские власти просят на время не оставлять автомобили на девяти улицах.

В ночное время коммунальщики будут работать на:

  • ул. Клюквина.

Днём 29 марта:

  • ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Московская - нечётная сторона),
  • ул. Герцена (от ул. Суворова до ул. Труда),
  • ул. Тульская (от ул. Степана Разина до д. 130),
  • ул. Горького (от ул. Пролетарская до ул. Мичурина),
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Кирова до ул. Никитина),
  • ул. Монастырская,
  • пер. Монастырский,
  • проезд от ул. Пушкина до ул. Георгиевская (вдоль д. 3а по ул. Пушкина).

 


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