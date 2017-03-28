Калужан просят не парковать машины на 9 улицах

В среду, 29 марта, Калугу продолжат убирать от песка и мусора. Городские власти просят на время не оставлять автомобили на девяти улицах.
В ночное время коммунальщики будут работать на:
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Днём 29 марта:
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