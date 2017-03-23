Как переобуть свой автомобиль быстро, качественно и с выгодой?

23.03.2017 09:00 825

5 аргументов в пользу «Колеса Даром»!

Весна, как известно, не только прекрасная пора расцветания всего живого и предвестник скорого лета. Для многих автомобилистов – это время нервной суеты и немалых расходов, связанное с поиском и покупкой новой летней резины.

В преддверии очередного сезона смены шин мы проанализировали предложения крупнейших торговых сетей на отечественном рынке автошин и дисков, представленных, как правило, своими фирменными онлайн-магазинами. В результате мы смогли выделить 5 безусловно веских аргументов в пользу давно зарекомендовавшего себя интернет-ресурса www.kolesa-darom.ru – известного российского бренда, насчитывающего более 100 фирменных шинных центров в 80 городах России.

1. Гарантированно низкая цена.

Никто из нас не любит переплачивать. И не секрет, что автовладелец, приобретая шины или диски, хочет быть уверен не только в качестве товара, но и в том, что его цена является самой оптимальной на данный момент. Хит этого сезона в торговой сети «Колеса Даром» – акция «Гарантия низкой цены». Другими словами: найдете дешевле – получите скидку! Если вы найдете аналогичные шины в другом интернет-магазине с более низкой ценой в вашем городе, то в «Колеса Даром» вы получите их еще дешевле. Такое, безусловно, выгодное предложение ценно еще и тем, что распространяется на самые востребованные модели шин и дисков ведущих мировых производителей.

2. Монтаж и балансировка бесплатно.

Любому покупателю приятно, когда к покупке прилагается дополнительный бесплатный «бонус». И у серьезного продавца, как правило, всегда найдется что-то особенное, когда речь идет о крупной покупке. В «Колеса Даром» таким предложением является «Монтаж и балансировка в подарок». В новом сезоне эта услуга предоставляется бесплатно всем покупателям, которые приобретают летние шины Pirelli, Nokian, Michelin, Continental, Goodyear или Viatti комплектом от 4 штук, а воспользоваться ею можно в шинных центрах «Колеса Даром» в удобное время. И если уж говорить о шиномонтажных услугах до конца, то стоит отметить еще один сервис от компании «Колеса Даром», встречающийся на рынке крайне редко. Это «онлайн-запись на шиномонтаж», воспользоваться которой может любой зарегистрированный пользователь сайта kolesa-darom.ru.

3. Программа «Забирай сейчас – плати потом!»

В наше современное время покупателю предоставляются все больше возможностей для совершения крупных покупок, таких как программы рассрочки или кредиты без переплаты. Компания «Колеса Даром» в этом плане не исключение. Для большего удобства автовладельцев здесь действует акция «Забирай сейчас – плати потом». При покупке сразу 4-х летних шин или колес в сборе покупателю может быть предоставлен выгодный кредит** без первого взноса и без переплат при условии его погашения за 4 месяца. Такой аргумент в пользу выбора данного продавца, напоминающий обычную рассрочку, является действительно веским для многих автовладельцев.

4. Бонусы для оплаты покупок. 1 бонус – 1 рубль.

Следующая резонная причина остановить свой выбор на kolesa-darom.ru – это бонусная программа онлайн-магазина. За покупки, совершенные на сайте, всем зарегистрированным пользователям начисляются бонусные баллы. Возможно, сейчас этим мало кого удивишь, но то, что этими бонусами покупатель может оплачивать 100 % стоимости следующих покупок, является беспрецедентным предложением!

Учитывая то, что получать бонусы можно не только за счет своих приобретений, но и за покупки друзей, зарегистрировавшихся по вашей рекомендации, а также оформляя покупки за счет организации (юридического лица) – такая бонусная программа не имеет себе равных!

5. Соверши покупку – выиграй автомобиль!

Ну и напоследок нельзя не сказать о промо-акциях, проводимых компанией «Колеса Даром». На наш взгляд она намного опережает своих конкурентов в этом отношении. На данный момент в торговой сети действует более 10 различных спецпредложений, венчает которые самая выдающаяся акция, подготовленная специально к летнему сезону – «Соверши покупку в Колеса Даром – выиграй Volkswagen Polo»! Напомним, что это уже четвертый автомобиль, разыгрываемый среди покупателей за последние два года. И в этот раз компания предлагает его выиграть абсолютно любому покупателю, приобретающему не только шины или диски. Для участия в акции достаточно оформить любую покупку на сумму от 5000 рублей.

В заключение отметим, что ассортимент товаров в компании «Колеса Даром» составляет более 100 000 наименований. Это товары от ведущих мировых и отечественных производителей различного ценового сегмента. Кроме шин и дисков, здесь вы всегда найдете необходимые автотовары и запчасти для своего автомобиля, всевозможные автоаксессуары, масла и аккумуляторы. На сайте представлен большой выбор прицепов, мотошин и мототоваров, инструментов и оборудования, а также товаров для активного отдыха к наступающему летнему сезону.

Совершать покупки в интернет-магазине kolesa-darom.ru легко, удобно и выгодно, а все зарегистрированные пользователи сайта имеют ряд дополнительных выгодных преимуществ, которые описаны выше. Ну а покупателям, предпочитающим традиционные торговые точки, напомним еще раз, что компания «Колеса Даром» представлена в 80-и городах России доброй сотней своих фирменных шинных центров.

Выгодных вам покупок!

Магазин «Колеса Даром» в городе Калуга расположен по адресу: ул. Зерновая, 32