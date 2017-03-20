В Людиново просят не закрывать вокзал

Жители Людиново в понедельник, 20 марта, обратились к губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ с просьбой рассмотреть возможность сохранения в районном центре железнодорожного вокзала.
Информацию о закрытии кассы по продаже билетов людиновцы получили в конце февраля.
Глава муниципалитета Даниил АГАНИЧЕВ отметил, что данный вопрос «возникал каждый год».
- Угроза закрытия станции была не раз, но несколько лет нам удавалось решать этот вопрос положительно, - цитирует Аганичева пресс-служба правительства. - Однако в этом году вокзал может перестать работать.
Анатолий Артамонов поручил руководству министерства экономического развития области подготовить обращение в адрес ОАО «Российские железные дороги» с просьбой сохранить как сам вокзал, так и возможность покупать в нем билеты по всем необходимым направлениям.
- В настоящее время в Людиновском районе проживает более 40 тысяч жителей, - заявил он. - Разумеется, вокзал закрывать нельзя, а касса должна работать до тех пор, пока будут продаваться билеты бумажного образца.
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