В Калуге отменят автобусный маршрут №44

В мае в Калуге прекратит работу автобусный маршрут №44 «Квань» - КЗТА». Ситуацию в пятницу, 17 марта, прокомментировал председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги Николай ПИТИКОВ.
- Такое решение было принято по нескольким причинам, - цитирует председателя дорожного комитета городская управа. - Во-первых, это недостаточный пассажиропоток: до конечной остановки спорткомплекса ездят мало людей. Во-вторых, грубые нарушения перевозчиком договорных обязательств: в течение 2016-2017 годов им нарушались схема маршрута и расписание движения автобусов.
Питиков также рассказал, как калужанам в дальнейшем добираться до Квани:
- На 18 маршруте, который с декабря прошлого года продлён до Квани, мы увеличим количество транспортных средств. Подробнее изучив пассажиропоток на 18 автобусном маршруте «Аэропорт — Квань», мы добавим необходимое количество машин, чтобы калужане и гости нашего города добирались без проблем до этих конечных пунктов.
Фото: городская управа.
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