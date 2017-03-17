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В Калуге отменят автобусный маршрут №44

17.03.2017 16:54 2 2453 Дмитрий Ивьев
В Калуге отменят автобусный маршрут №44

В мае в Калуге прекратит работу автобусный маршрут №44 «Квань» - КЗТА». Ситуацию в пятницу, 17 марта, прокомментировал председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги Николай ПИТИКОВ.

- Такое решение было принято по нескольким причинам, - цитирует председателя дорожного комитета городская управа. - Во-первых, это недостаточный пассажиропоток: до конечной остановки спорткомплекса ездят мало людей. Во-вторых, грубые нарушения перевозчиком договорных обязательств: в течение 2016-2017 годов им нарушались схема маршрута и расписание движения автобусов.

Питиков также рассказал, как калужанам в дальнейшем добираться до Квани:

- На 18 маршруте, который с декабря прошлого года продлён до Квани, мы увеличим количество транспортных средств. Подробнее изучив пассажиропоток на 18 автобусном маршруте «Аэропорт — Квань», мы добавим необходимое количество машин, чтобы калужане и гости нашего города добирались без проблем до этих конечных пунктов.

Фото: городская управа.


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Тэги: транспорт николай питиков

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