Автобус №76 поедет по новому маршруту

С 20 марта в Калуге вносятся изменения в схему движения муниципального маршрута №76 (К-Раута – Кошелев-проект).
Как нам рассказали в городской управе, движение будет осуществляться по следующему маршруту:
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Микроавтобусы будут работать с 6:00 до 21:00 с интервалом движения 20 минут.
- Движение по маршруту осуществляется в тестовом режиме, поэтому учитывая пассажиропоток, расписание будет корректироваться, - подчёркивают в администрации.
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