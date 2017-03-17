Автобус №76 поедет по новому маршруту

С 20 марта в Калуге вносятся изменения в схему движения муниципального маршрута №76 (К-Раута – Кошелев-проект).

Как нам рассказали в городской управе, движение будет осуществляться по следующему маршруту:

Кошелев-проект

ул. 65 лет Победы

ул. Генерала Попова

Тульское шоссе

ул. Гагарина

ул. Кирова

ул. Ленина

ст. Калуга -1 (в обе стороны)

ул. Карла Либкнехта

рынок «Калуга»

Грабцевское шоссе

магазин К-Раута.

Микроавтобусы будут работать с 6:00 до 21:00 с интервалом движения 20 минут.

- Движение по маршруту осуществляется в тестовом режиме, поэтому учитывая пассажиропоток, расписание будет корректироваться, - подчёркивают в администрации.