Грузовикам запретят останавливаться на двух правобережных улицах

16.03.2017 16:27 408 Дмитрий Ивьев

Городская управа Калуги в четверг, 16 марта, сообщила про установку новых дорожных знаков на Правом берегу, запрещающих стоянку на дороге большегрузов. Схема установки новых знаков на улице Генерала Попова. Схема установки новых знаков на улице 65 лет Победы. На дороге-дублере в районе дома №4 по улице Генерала Попова и на улице 65 лет Победы у детского сада «Мозаика» появятся запрещающие дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками «Вид транспортного средства» и «Работает эвакуатор».





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