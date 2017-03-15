Прокуратура требует отремонтировать дорогу Калуга - Медынь

Дорога Калуга – Медынь стала одной из самых аварийных в Дзержинском районе в 2016 году. Там произошло 27 ДТП, в которых погибли 6 человек. Как сообщает в среду, 15 марта, прокуратура Калужской области, дорожное полотно на этой магистрали находится в ненадлежащем состоянии.

- Максимально допустимые размеры ям, просадок на дорогах по длине не должны превышать 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см, - отмечают в прокуратуре. - Любое повреждение дорожного покрытия, имеющее превышающие размеры хотя бы по одному из этих параметров, должно быть огорожено и обозначено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения. На дороге Калуга - Медынь имеются многочисленные ямы и выбоины. Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна, укладке асфальта, обустройству обочин надлежащим образом не проводятся.

Прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление. ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №2 должно отремонтировать дорогу.