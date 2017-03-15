Прокуратура требует отремонтировать дорогу Калуга - Медынь

Дорога Калуга – Медынь стала одной из самых аварийных в Дзержинском районе в 2016 году. Там произошло 27 ДТП, в которых погибли 6 человек. Как сообщает в среду, 15 марта, прокуратура Калужской области, дорожное полотно на этой магистрали находится в ненадлежащем состоянии.
- Максимально допустимые размеры ям, просадок на дорогах по длине не должны превышать 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см, - отмечают в прокуратуре. - Любое повреждение дорожного покрытия, имеющее превышающие размеры хотя бы по одному из этих параметров, должно быть огорожено и обозначено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения. На дороге Калуга - Медынь имеются многочисленные ямы и выбоины. Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна, укладке асфальта, обустройству обочин надлежащим образом не проводятся.
Прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление. ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №2 должно отремонтировать дорогу.
|
На федеральных трассах устроят массовые проверки водителей 15.03.2017 16:39
Припаркованную машину в Калуге обклеили стикерами 15.03.2017 11:01
На подъезде к Киевской трассе отключили освещение 15.03.2017 09:14
В Калуге из-за ремонта ливнёвки перекроют улицу Воробьёвскую 14.03.2017 16:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: