На подъезде к Киевской трассе отключили освещение

Во вторник, 14 марта, в Калуге энергетики начали ремонтные работы на участке подъездной дороги к Киевской трассе с 6 по 10 километры.
- До окончания производства ремонтно-восстановительных работ будет отсутствовать искусственное электроосвещение и отключен светофорный объект на 9 километре дороги, - сообщили нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
|
В Калуге из-за ремонта ливнёвки перекроют улицу Воробьёвскую 14.03.2017 16:47
Киевская трасса станет платной на 92 года 13.03.2017 16:06
В Калуге проверят 20 улиц, отремонтированных за деньги «Платона» 13.03.2017 11:11
Ноу-хау калужских дорожников: асфальт забрасывали прямо в лужи 07.03.2017 14:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: