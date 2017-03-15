На подъезде к Киевской трассе отключили освещение

Во вторник, 14 марта, в Калуге энергетики начали ремонтные работы на участке подъездной дороги к Киевской трассе с 6 по 10 километры.

- До окончания производства ремонтно-восстановительных работ будет отсутствовать искусственное электроосвещение и отключен светофорный объект на 9 километре дороги, - сообщили нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».