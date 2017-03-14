В Калуге из-за ремонта ливнёвки перекроют улицу Воробьёвскую

В Калуге с 15 по 19 марта на участке улицы Воробьёвской от площади Старый Торг до улицы Красная гора будет закрыто движение, сообщает пресс-служба городской управы.
Это связано с проведением неотложных работ по ремонту ливнёвой канализации. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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